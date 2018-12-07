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      За взятку советник из украинского пароходства хотел незаконно продать государственный корабль

      63 Читати новину українською
      Правонарушителей задержали с поличным
      Правонарушителей задержали с поличным / Соцсети

      Советник гендиректора ПАО "Украинское Дунайское пароходство" и представитель Первой Украинской межрегиональной товарной биржи погорели на взятке в 100 тысяч долларов при попытке незаконно продать государственное судно "Николай Савицкий".

      Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

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      По его словам, подозреваемые в результате махинаций занизили на 30% цену государственного судна. За это им и причиталась взятка в размере 260 тысяч долларов.

      "Указанные злоумышленники предложили гражданину Н. купить судно "Николай Савицкий" путем выкупа без проведения аукциона по сниженной стоимости при условии передачи им неправомерной выгоды в сумме 260 тысяч долларов", – отметил прокурор.

      Советника и представителя биржи схватили с поличным при получении части взятки в размере 100 тысяч долларов.

       

      Теги: Новости Украины Водный транспорт Коррупция Взятка Деньги Юрий Луценко ГПУ
      Источник: 24 Канал
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