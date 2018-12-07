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      За чималий хабар радник з українського пароплавства хотів незаконно продати державний корабель

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      Правопорушників затримали на гарячому
      Правопорушників затримали на гарячому / Соцмережі

      Радник гендиректора ПАТ "Українське Дунайське пароплавство" та представник Першої Української міжрегіональної товарної біржі погоріли на хабарі у 100 тисяч доларів при спробі незаконно продати державне судно "Николай Савицкий".

      Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook. 

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      За його словами, підозрювані в результаті махінацій занизили на 30% ціну державного судна. За це їм і "годився" хабар у розмірі 260 тисяч доларів.

      "Зазначені зловмисники запропонували громадянину Н. придбати судно "Николай Савицкий" шляхом викупу без проведення аукціону за зниженою вартістю за умови передачі їм неправомірної вигоди у сумі 260 тисяч доларів", – зазначив прокурор. 

      Радника та представника біржі схопили на гарячому – під час отримання частини хабара у розмірі 100 тисяч доларів.

       

      Теги: Новини України Хабар Корупція Гроші Водний транспорт ГПУ Юрій Луценко
      Джерело: 24 Канал
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