За чималий хабар радник з українського пароплавства хотів незаконно продати державний корабель

Радник гендиректора ПАТ "Українське Дунайське пароплавство" та представник Першої Української міжрегіональної товарної біржі погоріли на хабарі у 100 тисяч доларів при спробі незаконно продати державне судно "Николай Савицкий".

Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, підозрювані в результаті махінацій занизили на 30% ціну державного судна. За це їм і "годився" хабар у розмірі 260 тисяч доларів.

"Зазначені зловмисники запропонували громадянину Н. придбати судно "Николай Савицкий" шляхом викупу без проведення аукціону за зниженою вартістю за умови передачі їм неправомірної вигоди у сумі 260 тисяч доларів", – зазначив прокурор.

Радника та представника біржі схопили на гарячому – під час отримання частини хабара у розмірі 100 тисяч доларів.