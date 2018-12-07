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      "Війни з Росією як не було": у Кропивницькому провайдер транслював 8 пропагандистських каналів

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      "Війни з Росією як не було": у Кропивницькому провайдер транслював 8 пропагандистських каналів
      / Shutterstock

      У Кропивницькому один з місцевих провайдерів вирішив не зважати на тривалу агресію Росії проти України і "відкрити" російське пропагандистське телебачення для української аудиторії.

      Так, співробітники Служби безпеки України заблокували у місті ретрансляцію восьми російських каналів, заборонених в Україні, повідомили в прес-службі СБУ.

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      "Правоохоронці встановили, що один з місцевих провайдерів нелегально надавав мешканцям обласного центру послуги з ретрансляції восьми телеканалів країни-агресора. Вказаний контент входить до переліку іноземних програм, зміст яких не відповідає вимогам вітчизняного законодавства та Європейської конвенції про транскордонне телебачення", – зазначили у службі.

      Правоохоронці вже повідомили про інцидент Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення, аби вирішити питання щодо застосування санкцій до порушника ліцензійних умов.

      Нагадаємо, більшість російських телеканалів заборинили ще у 2014 році із початком військової агресії Росії на Донбасі. А 5 лютого 2015 року Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін у деякі закони України щодо захисту інформаційного телерадіопростору України". За ним, зокрема, забороняється трансляція російських фільмів, знятих після 1 січня 2014 року, а також тих, які пропагують діяльність правоохоронних органів та збройних сил держави-агресора.

       

      Теги: Новини України ЗМІ Новини Росії Російська пропаганда СБУ Новини Кропивницького
      Джерело: 24 Канал
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