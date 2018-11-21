Ложь в декларации: ректора КПИ Згуровского таки проверят в НАПК

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверит декларацию скандального ректора Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" Михаила Згуровского, который фигурирует в расследовании журналистов "Центра расследований Украины". .Это достигнуто благодаря обращению юристов проекта "Тисни".

Об этом сообщили на Bihus.Info со ссылкой на официальный ответ от НАПК.

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Еще в октябре 2018 журналисты программы "ЦРУ" выяснили, что ректор НУ "КПИ" Михаил Згуровский и по совместительству глава наблюдательного совета "Укроборонпрома" не указал в декларации доход от продажи недвижимости в США, а также инвестиции в строительную компанию в Черногории.



Михаил Згуровский

В целом декларация ректора Згуровского выглядит скромно: из недвижимости – дом и участок под Киевом, еще две машины и сбережения на полтора миллиона гривен. В разделе "нематериальных активов" декларации Згуровский указал 53 изобретения. Жена Згуровского Татьяна Померанцева является гражданкой США. Ее место работы – компания "Системный анализ и решения". Согласно декларации, Померанцева имеет дом на 150 квадратных метров в Калифорнии, США. Вместе с тем, жена отказалась предоставлять информацию о его стоимости.



Татьяна Померанцева имеет дом на 150 квадратных метров в Калифорнии, США

Кроме того, с помощью официальных американских реестров журналистам удалось выяснить, что Михаил Згуровский и его сын Александр Згуровский имели в США другие объекты недвижимости общей стоимостью в почти два миллиона долларов, которую они продали в 2016 и 2017 годах.

Подсчет доходов из декларации ректора показывает, что на покупку подобной недвижимости пану Згуровскому пришлось бы собирать средства свыше 10 лет,

– отмечают журналисты.

А еще "ЦРУ" выяснило, что Померанцева с 2011 года является совладелицей дома в 200 "квадратов" на курорте Сан-Франциско, сайты по продаже недвижимости оценивают почти в полмиллиона долларов. В декларации мужчины этого дома тоже нет. Кроме того, Михаил и Александр Згуровские являются соучредителями и совладельцами инвестиционно-строительной компании "Sky Development" в Черногории, которая занимается продажей недвижимости.

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Поскольку непредоставление этих сведений в декларации влечет за собой уголовную ответственность, юристы "Тисни" обратились к правоохранителям и получили решение о проведении проверки декларации Михаила Згуровского.

Видео полного выпуска программы "ЦРУ" с расследованием в отношении ректора Згуровского: