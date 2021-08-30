Это случилось на 8 станции Большого фонтана. Об инциденте стало известно из видео, где прохожие задержали злоумышленника.

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Свои действия не объяснил

Мужчина рассказал, что он житель Одессы. Почему он ударил ногой бабушку – объяснить не смог. Очевидцы спрашивали мужчину имеет ли он психические расстройства или наркотическую зависимость, однако он это отрицал.

Когда его начали спрашивать об отношении к Степану Бандере, только начал отмалчиваться. Потом сказал, что не знает, как относится к фигуре этого деятеля.

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Что известно об этом выкрике

9 февраля в Киеве активисты устроили акцию по делу Екатерины Гандзюк. На них набросились спецназовцы, которые начали задержание. Это объяснили тем, что протестующие якобы пытались штурмовать Подольский райотдел.

На видео задержания заметно, что один из полицейских начал избивать лежачего активиста. При этом он выкрикивал "Ложись, Бандера". Впоследствии ГБР начало расследование этого инцидента. Тогда сообщили, что полицейскому грозит от 3 до 8 лет тюрьмы.