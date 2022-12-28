Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий посоветовал людям ложиться спать.

Кстати Дроны-камикадзе атакуют Восток и Юг: успешно работает ПВО

Ложитесь спать. Официально,

– написал Живицкий.

Перед тем глава ОВА призвал не обсуждать подробности громких звуков в соцсетях. Просил дождаться официальной информации.

Какая ситуация была на Сумщине

Живицкий рассказал, что российские войска нанесли удары по 5 пограничным общинам области.

В частности, по Миропольскому – ее обстреляли из минометов, 13 мин разорвались на пограничные. По Зноб-Новгородской общине противник ударил трижды. Было 14 прилетов из минометов и автоматные очереди. Середино-будская община: 10 вражеских снарядов из САУ разорвались на пограничные. На Краснопольское общество россияне сбросили взрывчатку с квадрокоптера. Белопольское общество враг обстрелял из минометов (18 прилетов) и артиллерии (15 прилетов).

К счастью, обошлось без человеческих жертв.

Атака дронами

Оккупанты вечером 28 декабря снова атаковали иранскими дронами украинские города. Первоначально в восточных и южных областях жители сообщили о взрывах. В частности, серию взрывов слышали в Днепре. Сообщалось об угрозе атаки "Шахидов" для Харьковской и Полтавской областей.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил, что 2 дрона пролетели над Первомайском в сторону Умани Черкасской области. В области объявили воздушную тревогу.

Подразделения воздушного командования "Восток" подтвердили, что на Днепропетровщине уничтожено 5 БПЛА противника, предположительно - иранских дронов. Также ПВО сбила 4 беспилотника над небом Харьковщины.

Отметим, Россия получила новую партию дронов и стала их использовать. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов рассказал, что государство-агрессорка купило у Ирана 1700 " Шахидов". Иран посылает их траншами. Кстати, в Воздушных силах сообщили, что ПВО уничтожило около 70 дронов из второй партии от Ирана.

Кроме того, в ОК "Юг" предупреждали, что Россия может применять комбинированные атаки – обстреливать ракетами и дронами одновременно.