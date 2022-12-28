Глава Сумської ОВА Дмитро Живицький порадив людям лягати спати.

До речі Дрони-камікадзе атакують Схід та Південь: успішно працює ППО

Лягайте спать. Офіційно,

– написав Живицький.

Перед тим глава ОВА закликав не обговорювати подробиць гучних звуків у соцмережах. Просив дочекайтись офіційної інформації.

Яка ситуація була на Сумщині

Живицький розповів, що російські війська завдали ударів по 5 прикордонних громадах області.

Зокрема, по Миропільській – її обстріляли з мінометів, 13 мін розірвалися на прикордонні. По Зноб-Новгородській громаді противник ударив тричі. Було 14 прильотів із мінометів та автоматні черги. Середино-Будська громада: 10 ворожих снарядів із САУ розірвалися на прикордонні. На Краснопільська громаду росіяни скинули вибухівку з квадрокоптеру. Білопільську громаду ворог обстріляв із мінометів (18 прильотів) та артилерії (15 прильотів).

На щастя, минулось без людських жертв.

Атака дронами

Окупанти ввечері 28 грудня знову атакували іранськими дронами українські міста. Спочатку у східних та південних областях жителі повідомили про вибухи. Зокрема, серію вибухів чули в Дніпрі. Повідомляли про загрозу атаки "Шахідів" для Харківської та Полтавської областей.

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив, що 2 дрони пролетіли над Первомайськом у бік Умані, що на Черкащині. В області оголосили повітряну тривогу.

Підрозділи повітряного командування "Схід" підтвердили, що на Дніпропетровщині знищено 5 БПЛА противника, імовірно, – іранських дронів. Також ППО збила 4 безпілотники над небом Харківщини.

Зазначимо, Росія отримала нову партію дронів і почала їх використовувати. Глава ГУР Міноборони Кирило Буданов розповів, що держава-агресорка купила в Ірану 1700 "Шахідів". Іран надсилає їх траншами. До речі, у Повітряних силах повідомили, що ППО знищила приблизно 70 дронів із другої партії від Ірану.

Крім того, в ОК "Південь" попереджали, що Росія може застосовувати комбіновані атаки – обстрілювати ракетами та дронами водночас.