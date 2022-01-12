Согласно сообщению немецкого МВД, въезжать в страну разрешено тем украинцам, которые имеют действующий сертификат о вакцинации. Такое же условие въезда действует на несущественные поездки в страну, например, с целью туризма.

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Требуют ли бустерную дозу вакцинации

Пока для поездки нет. Также украинцы без справки о вакцинации могут въехать в Германию с отрицательным тестом, но при определенных условиях. В таком случае человек должен быть гражданином, резидентом Евросоюза или их близким родственником.

В то же время есть исключения, например, путешествие, которое необходимо для немецкого правительства, или срочная поездка с гуманитарной целью. Туристам из Украины, не имеющим вакцинации, въезд в Германию запрещен.

Коронавирус и карантин в Германии

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