В ночь на 5 августа Россия нанесла самую массированную атаку на Лозовую Харьковской области за все время полномасштабной войны. В результате вражеского обстрела есть жертва и пострадавшие, среди них дети.

Где именно расположена Лозовая, как далеко город от фронта, – рассказывает 24 Канал.

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Где расположена Лозовая, которую атаковали россияне 5 августа?

Российские военные ударили по гражданской инфраструктуре Лозовой более 25 "Шахедами". В результате террористической атаки пострадали железная дорога – депо и вокзал.

Погиб механик, еще 4 железнодорожников получили ранения. В общем пострадали 10 человек. Среди них – 14-летний мальчик и 13-летняя девочка.

Заметим, что Лозовая расположено в южной части Харьковской области. Оно является районным центром.

Согласно карте, расстояние от Лозовой до фронта достигает ориентировочно 100 километров. До Купянска – более 130 километров; до Загрызово – почти 130 километров; до Зеленой Долины Донецкой области – более 112, а до Сухецкого – более 87.

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Где расположена Лозовая: смотрите на карте

К слову, от Лозовой до Харькова – более чем 120 километров.