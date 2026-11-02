"Запрет на движение техники": Лубинец рассказал о договоренностях о режиме тишины в Олешках

Об этом украинский омбудсмен сообщил во время пресс-конференции 2 ноября.

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Каковы подробности договоренностей?

Для тщательного контроля за выполнением условий безопасности каждая из сторон назначила отдельное ответственное лицо. Уполномоченные представители непосредственно координировали ситуацию в момент вступления договоренностей в силу.

Режим тишины вступил в силу 27 октября в 03:00 по киевскому времени. В течение первого часа действия договоренностей представители сторон оставались на постоянной прямой связи для оперативного реагирования на любые возможные угрозы.

Гуманитарная миссия и обязательства по обеспечению безопасности

Прекращение огня было установлено для реализации гуманитарной миссии во временно оккупированных Олешках в Херсонской области. Договоренности охватывали доставку жизненно необходимых грузов гражданскому населению, техническое разминирование участков безопасности и создание коридора для добровольного выезда людей.

Напомним, ранее мы писали, что режим тишины был согласован в ходе переговоров, посредничество и координацию в которых осуществляла первая леди США Мелания Трамп. За первые 30 часов действия договоренностей в районе Олешек не было зафиксировано ни одного вооруженного инцидента.