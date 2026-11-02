"Заборона на рух техніки": Лубінець розкрив домовленості про тишу в Олешках

Лубінець розповів, як вдалося домовитися про режим тиші в Олешках / Getty Images

Україна та Росія узгодили чіткі умови безпеки під час запровадження режиму тиші в Олешках 27 жовтня. У спільному документі окремо зафіксували категоричну заборону на стягування та переміщення військової техніки.

Про це український омбудсман повідомив під час пресконференції 2 листопада. Adv популярні відео Які подробиці домовленостей? Для ретельного контролю за виконанням безпекових умов кожна зі сторін призначила окрему відповідальну особу. Уповноважені представники безпосередньо координували ситуацію в момент набуття чинності домовленостями. Режим тиші запустили 27 жовтня о 03:00 за київським часом. Протягом першої години дії домовленостей представники сторін залишалися на постійному прямому зв'язку для оперативного реагування на будь-які можливі загрози. Гуманітарна місія та безпекові зобов'язання Припинення вогню встановили задля реалізації гуманітарної місії у тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині. Домовленості охоплювали доставку життєво необхідних вантажів цивільному населенню, технічне розмінування безпекових ділянок та створення коридору для добровільного виїзду людей. Нагадаємо, раніше ми писали, що режим тиші погодили під час переговорів, посередництво та координацію в яких здійснювала перша леді США Меланія Трамп. За перші 30 годин дії домовленостей у районі Олешок не зафіксували жодного збройного інциденту.

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