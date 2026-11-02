"Было три категории": Лубинец рассказал, как жители Олешек принимали решение об эвакуации

Омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал о подробностях проведения гуманитарной операции в Олешках. По его словам, было три категории граждан, которые просили о отдельном виде помощи.

Эти и другие заявления Лубинец сделал во время пресс-конференции 2 ноября.

О каких категориях людей рассказал Лубинец?

Омбудсмен отметил, что определенная группа людей захотела остаться в Олешках. "Они лично мне подтверждали, что это действительно их желание физически находиться там", – уточнил Лубинец.

Для этой категории граждан доставили достаточно большую гуманитарную помощь, в частности, еду, воду, лекарства, топливо для генераторов и отдельное оборудование для больницы, которая продолжает функционировать в городе.

Вторая группа людей выразила желание выехать на территорию, подконтрольную Украине. Для них заранее проработали маршрут, техническое обеспечение и т.д.

Так, 31 октября эвакуированные жители Олешек пересекли государственную границу в Черниговской области. Третья категория граждан попросила о помощи в организации выезда на контролируемую Россией территорию. Это и территории, временно оккупированные, и непосредственно территории России.

Некоторые из них, по словам Лубинца, говорили, что хотят переехать на оккупированные Россией территории, ведь там живут их близкие и родные.

Было основное желание – это помочь каждому и каждому, кто в этом нуждался,

– подчеркнул омбудсман.

Он добавил, что удалось провести репатриационные мероприятия. В режиме тишины из больницы в Олешках, а также с прилегающих территорий вывезли тела как гражданских, так и военных.

"Сейчас у нас есть договоренность с российской стороной, что все тела, чьи родные проживают в Украине, будут доставлены в Украину", – пояснил Дмитрий Лубинец.

Напомним, ранее мы также более подробно освещали позицию Мелании Трамп, которая высказалась о завершении гуманитарной миссии. По словам первой леди США, операция "прошла успешно". В частности, удалось эвакуировать около 800 человек. Она также выразила надежду, что этот опыт станет основой дальнейших наработок по установлению мира между Украиной и Россией.