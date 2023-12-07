Лубинец отметил, что Украина и Россия договорились о трех посещениях военнопленных с обеих сторон. От нашей стороны переговоры вел Офис уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

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Лубинец высказался о посещении военнопленных

Украинский омбудсмен отметил, что в начале этой недели Лубинец состоялось первое посещение военнопленных с обеих сторон. По его словам, с российской уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой они посетили по 119 военнопленных.

Это был у нас первый такой пилот, когда было договорено с российской стороной, что моя контр-визави Москалькова лично посещает украинских военнопленных. На территории Украины, я лично посещаю российских военнопленных,

– сказал Лубинец.

Он подчеркнул, что с российской стороной они обменялись видео в общении с пленными. После этого каждое видеообщение с нашим героем было отправлено родственникам и родным военнопленных.

По словам омбудсмена, такие посещения важны, ведь таким образом можно окончательно верифицировать живы ли наши военные, находясь в плену в стране-агрессоре или нет.

"Часть даже считалась не просто пропавшими без вести, а, по нашей информации, могли считаться погибшими. Трое как раз из такого списка нам показали, что они есть и они живы", – сказал он.

В то же время, Лубинец отметил, что точно не может назвать наших военнопленных в России здоровыми. Ведь на видео, которое видел омбудсмен, видно, как они похудели.

Впрочем, он подчеркнул, что не может точно подтвердить, подвергались ли военнопленные пыткам, но говорит, что "ситуация точно не лучшая".

В заключение омбудсмен подчеркнул, что с российской уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой договорились о трех последующих посещениях. За одно каждый должен посетить не меньше сотни пленных.

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