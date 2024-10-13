В социальных сетях снова распространяется информация о возможном расстреле россиянами 9 украинских военнопленных на Курщине.

Такие действия являются грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными!

В очередной раз направил письма в ООН и МККК относительно очередного преступления россиян.

Эти действия не должны остаться безнаказанными, и враг должен понести всю ответственность. Россия – это страна-террорист, которая нарушает все правила и обычаи войны. Международное сообщество не должно закрывать глаза на такие преступления!

