Уповноважений Верховної Ради з прав людини заявив, що це грубе порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Про трагедію також написали аналітики DeepState, посилаючись на джерела.

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Що каже Лубінець про трагедію на Курщині

У соціальних мережах знову шириться інформація про можливий розстріл росіянами 9 українських військовополонених на Курщині.

Такі дії є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими!

Вкотре направив листи до ООН та МКЧХ щодо чергового злочину росіян.

Ці дії не мають залишитися безкарними, і ворог повинен понести всю відповідальність. Росія – це країна-терорист, яка порушує всі правила та звичаї війни. Міжнародна спільнота не повинна закривати очі на такі злочини!

