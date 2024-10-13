Про це повідомили аналітики DeepState з посиланням на їхні джерела. Експерти зазначили, що загалом ситуація у Курській області продовжує лишатися динамічною.

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Що відомо про розстріл українських військових росіянами

У DeepState зазначили, що джерела у 1 окремій танковій бригаді розповіли їм, що росіяни 10 жовтня розстріляли дронників і суміжників в районі населеного пункту Зелений Шлях у Курській області.

Додаткові деталі обставин з'ясовуються, але відомо, що хлопці виходили на позиції з думками, що вони у відносному тилу, але вже змушені були вступати в контакт з ворогом і відстрілювались. Проте кількість БК була обмеженою та вони були вимушені здатися,

– пишуть аналітики.

Вони також написали, що ситуація у Курській області продовжує лишатися складною. Сили Оборони проводять стабілізаційні заходи, але, за словами експертів, відновити втрачене вкрай важко.

Окрім того, у DeepState запевнили, що обговорили ситуацію з розстрілом українських військових з іншими офіцерами та командирами на різних ділянках. Аналітики підкреслили, що екіпажам БпЛА варто серйозніше ставитися до можливості прориву ворога на їхні позиції та не нехтувати власною безпекою.

До слова, лише 6 жовтня стало відомо, що російські загарбники впритул розстріляли беззбройних українських захисників поблизу Нью-Йорка у Донецькій області. За словами одного російського солдата, який вчинив цей злочин, з полоненими "не було, коли возитись", тому вороже командування нібито віддало наказ розстріляти українських військових.