Аналітики DeepState заявили про зміну ситуації на фронті вночі проти 13 жовтня. Ввечері напередодні Генштаб ЗСУ повідомляв про 153 бойові зіткнення, наші бійці на Покровському напрямку відбили 24 атаки, ще 3 боєзіткнення тривали.

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Що відбувається біля Новогродівки

Сили Оборони України відновили положення біля Новогродівки... Тривають важкі бої біля Новоіванівки (Суджанського району Росії – 24 Канал),

– розповіли фахівці.

За даними аналітиків, російські окупанти просунулись біля:

Веселого на Донеччині;

Спального та Борків Суджанського району Росії;

Кругляківки Харківської області.

Що відбувається біля Новогродівки: дивіться на карті

До речі, ввечері Володимир Зеленський заявив, що Росія у Курській області намагалась відтиснути наші позиції, проте наші військові тримають визначені рубежі.

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Яка ситуація на Курщині: дивіться на карті

До речі, окупанти захопили Вугледар Донецької області 2 жовтня, коли наші військові відійшли через загрозу оточення.