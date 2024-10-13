Аналітики DeepState заявили про зміну ситуації на фронті вночі проти 13 жовтня. Ввечері напередодні Генштаб ЗСУ повідомляв про 153 бойові зіткнення, наші бійці на Покровському напрямку відбили 24 атаки, ще 3 боєзіткнення тривали.
Дивіться також Рекордні втрати за вересень: коли окупантам доведеться зменшити атаки на фронті
Що відбувається біля Новогродівки
Сили Оборони України відновили положення біля Новогродівки... Тривають важкі бої біля Новоіванівки (Суджанського району Росії – 24 Канал),
– розповіли фахівці.
За даними аналітиків, російські окупанти просунулись біля:
- Веселого на Донеччині;
- Спального та Борків Суджанського району Росії;
- Кругляківки Харківської області.
Що відбувається біля Новогродівки: дивіться на карті
До речі, ввечері Володимир Зеленський заявив, що Росія у Курській області намагалась відтиснути наші позиції, проте наші військові тримають визначені рубежі.
Дивіться також Усе було б набагато гірше: комбат "Ахіллес" дав відверту оцінку Курської операції
Яка ситуація на Курщині: дивіться на карті
До речі, окупанти захопили Вугледар Донецької області 2 жовтня, коли наші військові відійшли через загрозу оточення.