Аналитики DeepState заявили об изменении ситуации на фронте в ночь на 13 октября. Вечером накануне Генштаб ВСУ сообщал о 153 боевых столкновениях, наши бойцы на Покровском направлении отбили 24 атаки, еще 3 боестолкновения продолжались.

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Что происходит возле Новогродовки

Силы Обороны Украины восстановили положение возле Новогродовки... Продолжаются тяжелые бои у Новоивановки (Суджанского района России – 24 Канал),

– рассказали специалисты.

По данным аналитиков, российские оккупанты продвинулись у:

Веселого в Донецкой области;

Спального и Борков Суджанского района России;

Кругляковки Харьковской области.

Что происходит возле Новогродовки: смотрите на карте

Кстати, вечером Владимир Зеленский заявил, что Россия в Курской области пыталась оттеснить наши позиции, однако наши военные держат определенные рубежи.

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Какова ситуация на Курщине: смотрите на карте

Кстати, оккупанты захватили Угледар Донецкой области 2 октября, когда наши военные отошли из-за угрозы окружения.