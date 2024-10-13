Аналитики DeepState заявили об изменении ситуации на фронте в ночь на 13 октября. Вечером накануне Генштаб ВСУ сообщал о 153 боевых столкновениях, наши бойцы на Покровском направлении отбили 24 атаки, еще 3 боестолкновения продолжались.
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Что происходит возле Новогродовки
Силы Обороны Украины восстановили положение возле Новогродовки... Продолжаются тяжелые бои у Новоивановки (Суджанского района России – 24 Канал),
– рассказали специалисты.
По данным аналитиков, российские оккупанты продвинулись у:
- Веселого в Донецкой области;
- Спального и Борков Суджанского района России;
- Кругляковки Харьковской области.
Что происходит возле Новогродовки: смотрите на карте
Кстати, вечером Владимир Зеленский заявил, что Россия в Курской области пыталась оттеснить наши позиции, однако наши военные держат определенные рубежи.
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Какова ситуация на Курщине: смотрите на карте
Кстати, оккупанты захватили Угледар Донецкой области 2 октября, когда наши военные отошли из-за угрозы окружения.