Он будет работать на общественных началах. Зона ответственности – зарубежные СМИ и международные партнеры. Фото указа впоследствии появилось в сети.

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Назначить Лубковского Маркияна Романовича советником министра обороны Украины

– говорится в документе.

Кстати, в 2014 году он был советником главы СБУ Валентина Наливайченко, а в 2020 году – кандидатом на должность спикера украинской делегации в ТКГ.



Лубковского назначили советником министра обороны / Скан указа