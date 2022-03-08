Він працюватиме на громадських засадах. Зона відповідальності – закордонні ЗМІ та міжнародні партнери. Фото указу згодом з'явилося у мережі.

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Призначити Лубківського Маркіяна Романовича радником міністра оборони України,

– мовиться у документі.

До слова, у 2014 році він був радником голови СБУ Валентина Наливайченка, а у 2020 році – кандидатом на посаду спікера української делегації в ТКГ.



Лубківського призначили радником міністра оборони / Скан указу

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