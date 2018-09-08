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Луценко анонсировал привлечение к уголовной ответственности народного депутата: известна причина

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Луценко анонсировал привлечение к уголовной ответственности народного депутата
Луценко анонсировал привлечение к уголовной ответственности народного депутата / 24 канал

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на брифинге в Днепре заявил, что к уголовной ответственности должны привлечь народного депутата, причастного к коррупционным схемам и хищению средств оборонпрома. При этом глава ГПУ не назвал имени этого народного избранника.

Об этом сообщает 5 канал.

Луценко подчеркнул, в ближайшее время направит в Верховную Раду представление на снятие с этого нардепа неприкосновенности.

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Относительно лица этого народного избранника генпрокурор сказал лишь, что фигурант причастен к присвоению 278 объектов недвижимости. Среди этих объектов – дома культуры, Загсы, институт трубной промышленности, даже аэродром Каменка.

Военный завод, ракетный завод, директор которого – дело уже находится в суде, а на открытии сессии Верховной Рады я внесу представление соответствующего народного депутата Украины, который причастен к этому, я бы сказал беспрецедентному аморальному поступку, уничтожение фактически части оборонной промышленности нашей страны,
– сказал Луценко.

Луценко отметил, что эти объекты уже вернули государству. Поэтому теперь, по словам генпрокурора, депутат должен понести за содеянное уголовную ответственность.

Теги: Новости Украины Криминальные новости ГПУ Новости политики Верховная Рада Юрий Луценко Укроборонпром
Источник: 24 Канал
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