"Не ноем, работаем": Луценко сообщил о заочном расследовании в отношении Азарова

Генеральная прокуратура Украины получила разрешение на заочное расследование в отношении бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова.

Об этом утром 4 сентября в своем Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

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Получили вчера разрешение на специальное досудебное расследование в отношении Николая Азарова, который подозревается в завладении в соучастии с другими участниками преступной организации Виктора Януковича сжиженным газом общей стоимостью около 2,2 миллиарда гривен,

– отметил Луценко.

Генпрокурор уточнил, что в ближайшее время планируется открытие материалов производства стороне защиты и его направление в суд.

"Не ноем, Николай Янович, работаем!" – иронично написал глава ГПУ.

В комментарии к сообщению Луценко уточнил, что "именно Азаров провел решение, которое открыло путь бесконтрольному мошенничеству Курченко и К".

Впоследствии в ГПУ сообщили, что 3 сентября следственный судья Печерского райсуда Киева удовлетворил ходатайство группы прокуроров департамента международно-правового сотрудничества и дал разрешение на проведение специального досудебного расследования в отношении экс-премьера.

Азарова подозревают завладении с другими участниками преступной организации экс-президента-беглеца Виктора Януковича сжиженным газом на сумму 2,2 миллиарда гривен, который принадлежит ПАО "Укргаздобыча" и ПАО "Укрнафта".