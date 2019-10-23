Луценко платит свыше 50 тысяч гривен за уроки английского в Лондоне

Бывший генпрокурор Юрий Луценко платит за уроки английского в Лондоне до 50 тысяч гривен на неделю.

По информации Strana.ua, престижная школа английского языка The London School of English расположена в роскошном районе западного Лондона на берегу Темзы. Рядом с ней – шикарные рестораны и дорогие магазины.

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В интернете появилось видео Юрия Луценко на улице британской столицы. Он во время прогулки ест яблоко, а на его одежде можно разглядеть эмблему этой школы. Цены на обучение в ней довольно высокие. Английский для тех, кому за 30 лет обойдется в 21 тысячу гривен. А за интенсивный курс с индивидуальными занятиями нужно будет заплатить более 50 тысяч гривен за неделю.

Что известно о выезде Луценко в Великобританию?

Как известно, Юрий Луценко уехал в Лондон после того, как НАБУ открыло уголовное производство против него по подозрению в злоупотреблении властью. В зависимости от классификации преступления экс-генпрокурору теперь грозят исправительные работы или лишение свободы от 3 до 12 лет.

По словам пресс-секретаря Луценко Ларисы Сарган, в Великобританию он уехал, потому что собирается там изучать английский язык.