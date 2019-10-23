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      Луценко платит свыше 50 тысяч гривен за уроки английского в Лондоне

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      Юрий Луценко учится в The London School of English
      Юрий Луценко учится в The London School of English / Коллаж 24 канала

      Бывший генпрокурор Юрий Луценко платит за уроки английского в Лондоне до 50 тысяч гривен на неделю.

      По информации Strana.ua, престижная школа английского языка The London School of English расположена в роскошном районе западного Лондона на берегу Темзы. Рядом с ней – шикарные рестораны и дорогие магазины.

      К слову: Из ГПУ – на нары: пока Луценко "учит английский" в Лондоне, дома за него взялись детективы

      В интернете появилось видео Юрия Луценко на улице британской столицы. Он во время прогулки ест яблоко, а на его одежде можно разглядеть эмблему этой школы. Цены на обучение в ней довольно высокие. Английский для тех, кому за 30 лет обойдется в 21 тысячу гривен. А за интенсивный курс с индивидуальными занятиями нужно будет заплатить более 50 тысяч гривен за неделю.

      Что известно о выезде Луценко в Великобританию?

      Как известно, Юрий Луценко уехал в Лондон после того, как НАБУ открыло уголовное производство против него по подозрению в злоупотреблении властью. В зависимости от классификации преступления экс-генпрокурору теперь грозят исправительные работы или лишение свободы от 3 до 12 лет.

      По словам пресс-секретаря Луценко Ларисы Сарган, в Великобританию он уехал, потому что собирается там изучать английский язык.

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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Лондон НАБУ Юрий Луценко ГПУ
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