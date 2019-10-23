Луценко платить понад 50 тисяч гривень за уроки англійської в Лондоні

Колишній генпрокурор Юрій Луценко платить за уроки англійської в Лондоні до 50 тисяч гривень на тиждень.

За інформацією Strana.ua, престижна школа англійської мови The London School of English розташована в розкішному районі західного Лондона на березі Темзи. Поряд з нею – шикарні ресторани та дорогі магазини.

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В інтернеті з'явилося відео Юрія Луценка на вулиці британської столиці. Він під час прогулянки їсть яблуко, а на його одязі можна розгледіти емблему цієї школи. Ціни на навчання в ній доволі високі. Англійська для тих, кому за 30 років, обійдеться в 21 тисячу гривень. А за інтенсивний курс з індивідуальними заняттями потрібно буде заплатити понад 50 тисяч гривень за тиждень.

Що відомо про виїзд Луценка до Великої Британії?

Як відомо, Юрій Луценко виїхав до Лондона після того, як НАБУ відкрило кримінальне провадження проти нього за підозрою у зловживанні владою. Залежно від класифікації злочину ексгенпрокурору тепер загрожують виправні роботи або позбавлення волі від 3 до 12 років.

За словами прессекретарки Луценка Лариси Сарган, у Велику Британію він поїхав, бо збирається там вивчати англійську мову.