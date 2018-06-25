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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Луценко уехал в Китай: известна цель визита

94 Читати новину українською
Юрий Луценко
Юрий Луценко / Facebook Юрия Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко находится с официальным визитом в Китайской народной республике.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

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В рамках визита Луценко встретился с Генеральным прокурором КНР в Верховной народной прокуратуре Чжан Цзюнем.

Как информирует пресс-служба ГПУ, "стороны обменялись опытом относительно процесса реформирования органов прокуратуры и важности роли прокурора в уголовном производстве".

Прогрессивный опыт и современный подход китайских коллег к расследованию уголовных дел безусловно послужит повышению эффективности работы органов прокуратуры Украины,
– цитирует Луценко пресс-служба ГПУ.

По словам украинского генпрокурора, одной из ключевых задач реформы Генеральной прокуратуры Украины является внедрение электронного документооборота и электронного уголовного производства, потому что пока прокуроры делают бесконечную бумажную работу, "преступники переходят на криптовалюту и "облачные" хранилища".

Теги: Новости политики Новости Украины Китай ГПУ Юрий Луценко
Источник: 24 Канал
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