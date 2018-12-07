Луценко заявил о прекращении строительства в Одессе: что происходит в городе

4 декабря генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что правоохранители на месяц остановят работы на всех стройках в Одессе, чтобы проверить их законность.

Таким громким заявлением генпрокурор отметился во время совещания руководителей правоохранительных ведомств в Одессе после столкновений, произошедших возле скандальной застройки в Курортном районе города.

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29 ноября несколько молодчиков набросились на людей, которые протестовали против строительства многоэтажного жилого комплекса на Гагаринском плато в Аркадии.

Нападавшие избили митингующих дубинками и применили слезоточивый газ.

Я попросил губернатора и министра внутренних дел в рамках их полномочий остановить все строительство и осуществить проверки. У кого нет хотя бы одного разрешительного документа, тот не будет работать. То же касается и тех, кто использует нелегальные методы получения разрешений и "титушек". Мы разграничим тех, кто строит честно и тех, кто незаконно,

– заявил Луценко.

Представители рынка недвижимости Одессы рассказали, что происходит в городе после громкого заявления генпрокурора.

Руководитель группы компаний "Ривьера девелопмент" Михаил Партикевич, которая сегодня строит в Одессе и области 12 объектов, объяснил, как выполняется указание генпрокурора.

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"По законодательству, проверка строительных объектов осуществляется без остановки их хозяйственной деятельности. Только в случае выявления нарушения инспекция ГАСК (Государственная архитектурно-строительная инспекция, – ред.) имеет право остановить незаконное строительство. Поэтому, думаю, что добросовестные застройщики не пострадают от проверок, а в сумме они составляют примерно 80% рынка новостроек Одессы", – цитирует Партикевича портал Domik.ua.

По его убеждению, если проверка законности застроек в Одессе будет проводиться в установленных законом рамках, должна была бы иметь скорее позитивные последствия, чем наоборот. По словам застройщика, на сегодня работы на всех строительных площадках Одессы продолжаются без изменений.