Лучше всего было бы сначала осудить, а потом обменять, – МВД о Медведчуке

В результате операции СБУ удалось задержать подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука. Советник главы МВД Вадим Денисенко считает, что Медведчука сначала следует осудить, а уже потом менять на украинских пленных.

В своем ночном обращении к украинцам президент Зеленский предложил обменять Медведчука на пленных. Денисенко подчеркнул: он – за то, чтобы возвращать наших военных домой.

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Медведчук должен дать определенные показания

Когда мы говорим о Медведчуке, то на самом деле было бы правильно сделать 2 вещи: как минимум, чтобы он дал определенные показания, потому что он обладает огромным объемом информации, кто и кому давал деньги на движение коллаборантов. Как максимум – было в идеале провести максимально быстрый судебный процесс,

– пояснил Денисенко.

Только после того, если это возможно, Медведчука надо обменять. Денисенко отметил, что, если есть шанс получить назад наших пленных, то стоит менять на них даже задержанного лидера ОПЗЖ. Однако делать это нужно тогда, когда он сдаст "пароли и явки".

Что известно о задержании Медведчука:

О задержании Виктора Медведчука сообщил президент Владимир Зеленский. Он отметил, что спецоперацию провела СБУ.

Глава государства отметил, что Медведчук скрывался 48 дней, однако сейчас решил сбежать за пределы государства.

Для маскировки кум Путина использовал украинскую военную форму.

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