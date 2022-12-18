Где для ВСУ наилучшая ситуация на фронте: полковник сказал, откуда ждать хороших новостей

Наши защитники продолжают отвоевывать у российских захватчиков украинские земли. На определенных участках фронта для ВСУ сейчас складываются благоприятные условия для дальнейшего движения и освобождения оккупированных территорий.

Об этом 24 каналу сказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, в нынешних погодных условиях наши войска, скорее всего, будут использованы на агломерациях на Донбассе.

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Где наилучшая для ВСУ ситуация на фронте

Свитан рассказал, что лучшая ситуация для украинских войск и самая плохая для оккупантов сейчас складывается на Запорожском участке фронта. Она в ширину около 300 километров и глубиной 100 километров.

То есть такой треугольник 300 на 100, зажатый между украинским фронтом и Азовским морем, от Запорожья до Донецка, от Мелитополя до Мариуполя. Здесь самая плохая ситуация у россиян и лучшая ситуация у нас, к тому же она готова к решению практически с лета,

– сказал полковник запаса.

По его словам, если бы в свое время не было принято решение уходить из Балаклеи на Купянск, то ВСУ были готовы летом рассечь сухопутный коридор выходом из-под Орехового на Мелитополь. Сейчас обстановка остается примерно такой же, правда, на Запорожском фронте увеличилось количество российских войск. Но это не усугубило ситуацию для ВСУ.

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На каком участке фронта будут проблемы у россиян

Военный эксперт считает, что наши защитники могут двигаться в сторону Азовского моря и пересечь сухопутный коридор. Для этого нужно определенное количество техники, о чем говорил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Погодные условия сейчас неблагоприятны для масштабных передвижений по полям – пока не промерзнет, нет никакого смысла для движения в сторону Мелитополя и дальше в Крым.

Поэтому скорее всего сейчас, пока идут дожди, пока вышел циклон и влажная погода, наши войска будут использованы на агломерациях. То есть это Донецко-Макеевская агломерация, Горловская и Енакиевская агломерации, Бахмут и агломерации в его районе, очень перспективное направление Рубежное – Северодонецк – Лисичанск – Кременная,

– отметил Свитан.

Сюда же, добавил он, также входит Сватово, само собой являющееся агломерацией, и выход туда двух дорог со стороны Купянска способствует нашему наступлению на нынешнем этапе. Вероятно, пока две недели будут идти дожди, ВСУ выполнят определенные задачи на Донецкой агломерации, которая будет включать практически все точки – Угледар, Марьинку, Красногоровку, Пески, Авдеевку, Бахмут, Соледарь, Лисичанск, Кременную, Рубежное, Северодонецк и Сватово. Потому проблемы у россиян сейчас будут именно на Донбассе.

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