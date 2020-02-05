Лучших консультантов не найти, – Семенюк о сотрудничестве с Deutsche Bahn

Министерство инфраструктуры Украины и Deutsche Bahn AG в Давосе подписали меморандум о сотрудничестве немецкой компании с Укрзализныцей. Это лучший из всех возможных вариантов для развития инфраструктуры.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал политолог Тарас Семенюк.

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Эксперт убежден, что евроинтеграционные процессы требуют больших масштабов не только на основе законодательства, но и на основе интегрирования инфраструктуры. Поэтому сам порядок в Укрзализныце должен наладиться.

Если речь идет об интеграции Укрзализныци в европейскую систему, то лучших консультантов, чем из Deutsche Bahn, нечего и искать,

– сообщил Семенюк.

Также он добавил, что в строительстве скоростных магистралей была заинтересована и итальянская железная дорога.

Однако, первый заместитель министра инфраструктуры 2014 – 2016 годов Владимир Шульмейстер в эфире 24 канала выразил мнение, что со сменой главы Укрзализныци пассажиры существенной разницы не увидят.

"Для изменений нужны инвестиции в инфраструктуру. Укрзализныця находится в плохом финансовом состоянии, поэтому я особых перспектив на сегодня не вижу", – сообщил Шульмейстер.

Что известно о Deutsche Bahn?Это крупнейший железнодорожный оператор Германии, который создали в 1994 году. Эта немецкая государственная компания является крупнейшей железнодорожно-транспортной и железнодорожно-инфраструктурной компанией центральной Европы.



В Германии компания пользуется не слишком хорошей репутацией: ее часто критикуют за опоздания и задержки поездов, а также дороговизну билетов и неудобство.