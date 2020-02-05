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      Кращих консультантів годі й шукати, – Семенюк про співпрацю з Deutsche Bahn

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      Deutsche Bahn / Deutsche Bahn

      Міністерство інфраструктури України і Deutsche Bahn AG в Давосі підписали меморандум щодо співпраці німецької компанії з Укрзалізницею. Це найкращі з усіх можливих варіантів для розвитку інфраструктури.

      Таку думку в ефірі 24 каналу висловив політолог Тарас Семенюк.

      Читайте також – Deutsche Bahn та Україна: чи може німецька компанія врятувати Укрзалізницю

      Експерт переконаний, що євроінтеграційні процеси потребують великих масштабів не лише на основі законодавства, але й на основі інтегрування інфраструктури. Тому сам порядок в Укрзалізниці повинен налагодитися.

      Якщо йдеться про інтеграцію Укрзалізниці в європейську систему то кращих консультантів як з Deutsche Bahn годі й шукати,
      – повідомив Семенюк.

      Також він додав, що в будівництві швидкісних магістралей була зацікавлена й італійська залізниця.

      Однак, перший заступник міністра інфраструктури 2014 – 2016 років Володимир Шульмейстер  в ефірі 24 каналу висловив думку, що зі зміною очільника Укрзалізниці, пасажири істотної різниці не побачать.

      "Для змін потрібні інвестиції в інфраструктуру. Укрзалізниця знаходиться в поганому фінансовому стані, тому я особливих перспектив на сьогодні не бачу", – повідомив Шульмейстер.

      Що відомо про Deutsche Bahn?Це найбільший залізничний оператор Німеччини, який створили у 1994 році. Ця німецька державна компанія є найбільшою залізнично-транспортною та залізнично-інфраструктурною компанією центральної Європи.

      У Німеччині компанія користується не надто хорошою репутацією: її часто критикують за запізнення і затримки поїздів, а також дорожнечу квитків і незручність.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Євросоюз Новини України Deutsche Bahn Укрзалізниця Міністерство інфраструктури
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