Об этом 24 каналу сказал политолог Николай Давыдюк. Более того, сегодня самый лучший момент, чтобы выгнать россию не только из Совбеза, но и самой ООН.

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Обратите внимание! Украина является соучредителем ООН. Россия же не является правопреемником советского союза в организации. Ни ррфср, ни российская федерация не присутствовали в Сан-Франциско 24 октября 1945 г. и не подписывали Устав ООН. Подписантами учредительных документов выступили Украина, Беларусь и СССР.

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"Украина может давить, чтобы приостановить, и это место можно: либо отдать какой-нибудь другой стране, либо сделать воспитательную операцию для России и сделать ее временно переменной", – предлагает Давыдюк.

В Совбезе ООН есть места, которые занимают разные страны в определенный промежуток времени. Мы можем так же отдать его всем другим странам – пусть они пользуются этой мировой возможностью, ведь Россия сегодня недостойна сидеть ни в Совбезе, ни в ООН.

Для Украины важно дожать политический момент на нашей стороне. Сейчас лучшее время выбросить Россию при Совбезе, а может и из самой ООН,

– убежден политолог.

Что изменится

Давидюк отмечает, что 8 пакетов санкций и зверства против украинцев сделали Россию не менее изолированной, чем Сирия, Северная Корея, Куба, Иран и другие диктаторские республики.

"Однако здесь на дипломатическом уровне исчезнут реальные инструменты влияния. Тогда ООН сможет вводить гораздо больше инструментов – миротворческие войска, помощь и прочее", – считает он.

Более того, россия явно спекулирует этими инструментами. "Она их использует не для мира, совместной жизни с другими странами, а исключительно для себя", – подчеркивает политолог.

Последний аргумент путина

Как отметил Давидюк, последний "козырь" россии – это ядерное оружие. Однако давление со стороны США и Китая Россия не выдержит.

Если будут давить эти два крупнейших экономических игрока – они могут не только вывести путина из Украины, но и разделить россию, как в свое время Запад и советский союз разделили Германию за зверства против человечности – такие же зверства, которые делает россия на нашей территории,

– подытожил он.

Разделить россия крайне необходимо для гарантии мировой безопасности. В таком случае россияне следующие 80 лет не смогут кому-то угрожать.

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