Про це 24 каналу сказав політолог Микола Давидюк. Ба більше, сьогодні найкращий момент, аби вигнати росію не лише з Радбезу, а й самої ООН.

Варте уваги Лише 16 миль до аеропорту: Кислиця натякнув російській місії ООН "на вихід"

Зверніть увагу! Україна є співзасновницею ООН. Натомість росія не є правонаступником радянського союзу в організації. Ані ррфср, ані російська федерація не були присутні у Сан-Франциско 24 жовтня 1945 року і не підписували Статут ООН. Підписантами установчих документів виступили: Україна, Білорусь та СРСР.

Державу-агресорку потрібно виключити з ООН

"Україна може тиснути, щоб призупинити, і це місце можна: або віддати якійсь іншій країні, або зробити виховну операцію для росії та зробити його тимчасово змінним", – пропонує Давидюк.

В Радбезі ООН є місця, які займають різні країни у певний проміжок часу. Ми можемо так само віддати його всім іншим країнам – нехай вони користуються цією світовою можливістю, адже росія сьогодні не гідна сидіти ані у Радбезі, ані в ООН.

Для України важливо дотиснути політичний момент на нашому боці. Зараз найкращий час викинути росію за Радбезу, а може й з самої ООН,

– переконаний політолог.

Що зміниться

Давидюк зауважує, що 8 пакетів санкцій і звірства проти українців зробили росію не менш ізольованою, ніж Сирію, Північну Корею, Кубу, Іран та інші диктаторські республіки.

"Однак тут на дипломатичному рівні зникнуть реальні інструменти впливу. Тоді ООН зможе вводити набагато більше інструментів – миротворчі війська, допомогу та інше", – вважає він.

Ба більше, росія явно спекулює цими інструментами. "Вона їх використовує не для миру, сумісного життя з іншими країнами, а винятково для себе", – підкреслює політолог.

Останній аргумент путіна

Як наголосив Давидюк, останній "козир" росії – це ядерна зброя. Проте тиску з боку США та Китаю росія не витримає.

Якщо будуть тиснути ці два найбільші економічні гравці – вони можуть не тільки вивести путіна з України, а й розділити росію, як свого часу Захід та радянський союз розділили Німеччину за звірства проти людяності – такі самі звірства, які чинить росія на нашій території,

– підсумував він.

Розділити росію вкрай потрібно для гарантії світової безпеки. У такому випадку росіяни наступні 80 років не зможуть комусь погрожувати.

Зверніть увагу – лаврова пустили на Радбез ООН не "просто так": дивіться відео