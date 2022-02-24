Об этом в эфире 24 канала рассказал экс-посол Украины в США Валерий Чалый. По его словам, решение по Украине в НАТО нужно принять немедленно.

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"Я считаю, что наиболее правильный ответ на то, что сделала Россия, Путин – это быстрое присоединение Украины к НАТО. То есть, если не будет понимания, что это время, тогда я очень буду сомневаться в адекватности наших партнеров", – сказал Валерий Чалый.

Мы устоим, – Чалый

"Очевидно, что этого преемника Гитлера останавливают наши вооруженные силы и наш народ. Санкции могут быть вспомогательным инструментом. По моей информации, они будут введены через несколько часов", – сказал Чалый.

Он пояснил, что сейчас планируется собрать G7, чтобы ввести все ограничения одновременно, чтобы это была и Япония, и Канада, и страны Евросоюза, и США – все вместе.

Мы устоим сейчас, а дальше нужно будет очень серьезно работать, чтобы предотвратить какие-либо дальнейшие действия (России – 24 канал). Я думаю, что оборона – это ключевое, но санкции нам нужны,

– отметил Чалый.

Самая большая санкция – чтобы давили, чтобы Украине как можно быстрее дали вооружение противоракетной обороны совсем другого уровня, потому что ситуация изменилась кардинальным способом, заметил экс-посол Украины в США.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию.

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