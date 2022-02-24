Про це в ефірі 24 каналу розповів експосол України у США Валерій Чалий. За його словами, рішення щодо України в НАТО потрібно ухвалити негайно.

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"Я вважаю, що найбільш правильна відповідь на те, що зробила Росія, Путін – це швидке приєднання України до НАТО. Тобто якщо не буде розуміння, що це час, тоді я дуже буду сумніватися в адекватності наших партнерів", – сказав Валерій Чалий.

Ми встоїмо, – Чалий

"Очевидно, що цього наступника Гітлера зупиняють наші Збройні сили і наш народ. Санкції можуть бути допоміжним інструментом. За моєю інформацією, вони будуть введені через кілька годин", – сказав Чалий.

Він пояснив, що наразі планують зібрати G7, щоб ввести всі обмеження одночасно, щоб це була і Японія, і Канада, і країни Євросоюзу, і США – всі разом.

Ми встоїмо зараз, а далі треба буде дуже серйозно працювати, щоб унеможливити будь-які подальші дії (Росії – 24 канал). Я думаю, що оборона – це ключове, але санкції нам потрібні,

– зазначив Чалий.

Найбільша санкція – щоб тиснули, аби Україні якомога швидше дали озброєння протиракетної оборони зовсім іншого рівня, тому що ситуація змінилася у кардинальний спосіб, зауважив експосол України у США.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.

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