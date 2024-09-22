Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев рассказал 24 Каналу, какой может быть реакция западных стран на возможные удары по объектам ядерной энергетики. Однако прежде всего союзники должны усилить обороноспособность Украины.

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Будут ли новые подходы

"Не думаю, что мир будет готов действовать другими паттернами, новыми подходами. Действия будут такие же, как во время усиления угроз в отношении Запорожской АЭС", – предположил Краев.

Запад наверняка предоставит Украине больше помощи, в частности, систем противоракетной и противовоздушной обороны. Несмотря на это, по его мнению, прямых действий по сдерживанию Путина или реальных шагов со стороны Запада не стоит ожидать.

В то же время лучший вариант для Украины, если Запад пойдет на усиление нашей обороноспособности и возможности предупредить такие атаки.

Конечно начнется работа спецслужб, разведсообщества Украины с соответствующими ведомствами союзников. Это мы не можем анализировать, ведь является закрытой работой. Однако публично будет сделано ровно столько, сколько и в предыдущие разы,

– отметил Александр Краев.

Обратите внимание! Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия хочет нанести удары по критическим объектам ядерной энергетики Украины. Враг может атаковать открытые распределительные устройства АЭС и подстанции передачи. Поражение этих объектов, по его словам, создает высокий "риск ядерного инцидента, который будет иметь глобальные последствия". Он напомнил, что Россия захватила атомную станцию (ЗАЭС – 24 канал) в Европе и шантажирует мир. В то же время в Украинская Формула Мира содержит тезис об обеспечении радиационной и ядерной безопасности. Сибига призвал международные организации и государства, уважающие Устав ООН, предотвратить сценарий России.