В Луцке эвакуируют главный автовокзал из-за подозрительного предмета: фото, видео
Правоохранители начали эвакуацию людей из помещения автостанции №1 на улице Конякина в Луцке из-за обнаруженного подозрительного предмета. Раньше террорист, захвативший автобус с людьми в центре города, заверил о заложенной взрывчатке еще в одном из людных мест Луцка.
Спикер ГУНП в Волынской области Ольга Бузулук рассказала, что на месте происшествия работают взрывотехники и следственно-оперативная группа, сообщает телеграмм канал ЛУЧАНИ.
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Из помещения уже эвакуировали людей, автовокзал проверяют на наличие опасности.
Впоследствии выяснилось, что подозрительным предметом оказался часть системного блока компьютера. Сейчас автостанция работает в штатном режиме.
Людей эвакуировали из автовокзала: видео
Эвакуация людей в Луцке: видео
Из луцкого автовокзала эвакуировали людей / Фото "Волынские новости"
Заметим, что в связи с аварийным отключением ряд улиц в центре Луцка остался без электроснабжения.
Света нет на улицах:
- Словацкого,
- Прогресса,
- Шевченко,
- Учительская,
- Гайдамацкая.
Специалисты обещают восстановить электроснабжение до 17:00.
Захват автобуса в Луцке: что известно
- 21 июля утром террорист, назвавший себя Максимом Плохим, сам позвонил в полицию и сообщил, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.
- Он пригрозил его взорвать. Мужчина отметил, что у него есть гранаты и другое оружие.
- По предварительной информации, в автобусе около 20 человек. Среди них дети, беременная женщина, мужчины и женщины.
- На месте работает полиция, снайперы и глава МВД Арсен Аваков.
- Террорист называет себя Максим Плохим, но СМИ выяснили, что настоящее его имя Кривош Максим Степанович.
- В соцсетях он выдвинул свои требования: все топ чиновники Украины, религиозные и политические деятели должны обнародовать текст и видеообращение с содержанием "Я – террорист в законе".
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