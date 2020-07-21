Правоохранители начали эвакуацию людей из помещения автостанции №1 на улице Конякина в Луцке из-за обнаруженного подозрительного предмета. Раньше террорист, захвативший автобус с людьми в центре города, заверил о заложенной взрывчатке еще в одном из людных мест Луцка.

Спикер ГУНП в Волынской области Ольга Бузулук рассказала, что на месте происшествия работают взрывотехники и следственно-оперативная группа, сообщает телеграмм канал ЛУЧАНИ. Обратите внимание Среди заложников есть беременная и ребенок, они связаны уже 5 часов: кого захватил террорист Из помещения уже эвакуировали людей, автовокзал проверяют на наличие опасности. Впоследствии выяснилось, что подозрительным предметом оказался часть системного блока компьютера. Сейчас автостанция работает в штатном режиме. Людей эвакуировали из автовокзала: видео Эвакуация людей в Луцке: видео Из луцкого автовокзала эвакуировали людей / Фото "Волынские новости" Заметим, что в связи с аварийным отключением ряд улиц в центре Луцка остался без электроснабжения. Света нет на улицах: Словацкого,

Прогресса,

Шевченко,

Учительская,

Гайдамацкая. Специалисты обещают восстановить электроснабжение до 17:00. Захват автобуса в Луцке: что известно 21 июля утром террорист, назвавший себя Максимом Плохим, сам позвонил в полицию и сообщил, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.

Он пригрозил его взорвать. Мужчина отметил, что у него есть гранаты и другое оружие.

По предварительной информации, в автобусе около 20 человек. Среди них дети, беременная женщина, мужчины и женщины.

На месте работает полиция, снайперы и глава МВД Арсен Аваков.

Террорист называет себя Максим Плохим, но СМИ выяснили, что настоящее его имя Кривош Максим Степанович.

В соцсетях он выдвинул свои требования: все топ чиновники Украины, религиозные и политические деятели должны обнародовать текст и видеообращение с содержанием "Я – террорист в законе". Как террорист попал в автобус: смотрите видео с камеры наблюдения