В центре Луцка мужчина, который называет себя Максимом Плохим, захватил рейсовый автобус с около 20 людьми. Заложниками стали мужчины, женщины, 15-летний ребенок и беременная.

Что известно о заложниках

Женщина и мужчина

Анастасия Михальчук в комментарии 24 каналу рассказала, что утром к ее матери позвонили женщина и мужчина, которые находятся в автобусе.

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Женщина была максимально серьезной и сильно волновалась. Вероятно, что террорист Максим Плохий держал пистолет возле ее головы.

Вызывайте журналистов, нас захватили, террорист требует журналистов побольше,

– сказала заложница.

Женщина, которую захватили, звонила с другого номера.

По словам Анастасии, все заложники связаны в автобусе уже более 4 часов. Кроме автобуса, еще одно здание остается заминированным. Террорист предупредил, если "будут какие-то движения в его сторону", то он дистанционно взорвет то место.

Женщина и 15-летний ребенок

Александр Думанский рассказал 24 каналу, что в автобусе находятся его мама Руслана и 15-летний брат. Родственник заложников добавил, что злоумышленник забирал телефоны у людей, а также требует, чтобы на место происшествия немедленно приехали журналисты.

Женщина

В телеграмм-каналах появилась информация от подруге еще одной из заложниц. Она позвонила в 9:36 и попросила связаться с любым телеканалом, поскольку она "находится в заложниках и автобус, возможно, заминирован".

Женщина, которая назвалась Ангелиной, отметила, что подруга не просила связаться с правоохранителями, поскольку те, вероятно, уже были на месте происшествия.

Беременная женщина

Сам террорист в переписке с журналистами подчеркнул, что в автобусе находится много людей и среди них – беременная. О состоянии захваченных – ничего неизвестно.

Внимание! Новость постоянно обновляется. По состоянию на сейчас это вся известная информация о заложниках террориста Максима Плохого.

Захват автобуса в Луцке: коротко

Террорист 21 июля утром сам позвонил в полицию и сообщил, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.

Он пригрозил его взорвать. Мужчина отметил, что у него есть гранаты и другое оружие.

По предварительной информации, в автобусе около 20 человек.

На месте работает полиция, снайперы и глава МВД Арсен Аваков.

Что касается самого террориста, то, по информации правоохранителей, он находился на психиатрическом учете, а также дважды был судим.

Террорист называет себя Максим Плохим, но СМИ выяснили, что настоящее его имя Кривош Максим Степанович.

В соцсетях он выдвинул свои требования: все топ чиновники Украины, религиозные и политические деятели должны обнародовать текст и видеообращение с содержанием "Я – террорист в законе".

Максим Плохой – автор книги "Философия преступника", вышедшей в Луцке в 2014 году. Она описывает пребывание автора в местах лишения свободы и его взгляды на жизнь. Все, что известно о террористе – читайте здесь.