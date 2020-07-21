Среди заложников есть беременная и ребенок, они связаны уже 5 часов: кого захватил террорист
В центре Луцка мужчина, который называет себя Максимом Плохим, захватил рейсовый автобус с около 20 людьми. Заложниками стали мужчины, женщины, 15-летний ребенок и беременная.
Что известно о заложниках
Женщина и мужчина
Анастасия Михальчук в комментарии 24 каналу рассказала, что утром к ее матери позвонили женщина и мужчина, которые находятся в автобусе.
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Женщина была максимально серьезной и сильно волновалась. Вероятно, что террорист Максим Плохий держал пистолет возле ее головы.
Вызывайте журналистов, нас захватили, террорист требует журналистов побольше,
– сказала заложница.
Женщина, которую захватили, звонила с другого номера.
По словам Анастасии, все заложники связаны в автобусе уже более 4 часов. Кроме автобуса, еще одно здание остается заминированным. Террорист предупредил, если "будут какие-то движения в его сторону", то он дистанционно взорвет то место.
Женщина и 15-летний ребенок
Александр Думанский рассказал 24 каналу, что в автобусе находятся его мама Руслана и 15-летний брат. Родственник заложников добавил, что злоумышленник забирал телефоны у людей, а также требует, чтобы на место происшествия немедленно приехали журналисты.
Женщина
В телеграмм-каналах появилась информация от подруге еще одной из заложниц. Она позвонила в 9:36 и попросила связаться с любым телеканалом, поскольку она "находится в заложниках и автобус, возможно, заминирован".
Женщина, которая назвалась Ангелиной, отметила, что подруга не просила связаться с правоохранителями, поскольку те, вероятно, уже были на месте происшествия.
Беременная женщина
Сам террорист в переписке с журналистами подчеркнул, что в автобусе находится много людей и среди них – беременная. О состоянии захваченных – ничего неизвестно.
Захват автобуса в Луцке: коротко
- Террорист 21 июля утром сам позвонил в полицию и сообщил, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.
- Он пригрозил его взорвать. Мужчина отметил, что у него есть гранаты и другое оружие.
- По предварительной информации, в автобусе около 20 человек.
- На месте работает полиция, снайперы и глава МВД Арсен Аваков.
- Что касается самого террориста, то, по информации правоохранителей, он находился на психиатрическом учете, а также дважды был судим.
- Террорист называет себя Максим Плохим, но СМИ выяснили, что настоящее его имя Кривош Максим Степанович.
- В соцсетях он выдвинул свои требования: все топ чиновники Украины, религиозные и политические деятели должны обнародовать текст и видеообращение с содержанием "Я – террорист в законе".