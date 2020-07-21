У центрі Луцька чоловік, який називає себе Максимом Плохим, захопив рейсовий автобус із близько 20 людьми. Заручниками стали чоловіки, жінки, 15-річна дитина та вагітна.

Що відомо про заручників

Жінка та чоловік

Анастасія Михальчук у коментарі 24 каналу розповіла, що вранці до її матері зателефонували жінка та чоловік, які перебувають в автобусі.

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Жінка була максимально серйозною та сильно хвилювалась. Ймовірно, що терорист Максим Плохий тримав пістолет біля її голови.

Викликайте журналістів, нас захопили, терорист вимагає журналістів якнайбільше,

– сказала заручниця.

Жінка, яку захопили, телефонувала з іншого номера.

За словами Анастасії, усі заручники зв’язані в автобусі вже понад 4 години. Окрім автобуса, ще одна будівля залишається замінованою. Терорист попередив, якщо "будуть якісь рухи в його сторону", то він дистанційно підірве те місце.

Жінка та 15-річна дитина

Олександр Думанський розповів 24 каналу, що в автобусі перебувають його мама Руслана і 15-річний брат. Родич заручників додав, що зловмисник забирав телефони в людей, а також вимагає, аби на місце події негайно приїхали журналісти.

Жінка

У телеграм-каналах з’явилася інформація від подруги ще однієї з заручниць. Вона зателефонувала в 9:36 і попросила зв’язатися з будь-яким телеканалом, оскільки вона "перебуває у заручниках і автобус, можливо, заміновано.

Жінка, що назвалася Ангеліною, зазначила, що подруга не просила зв'язатися з правоохоронцями, оскільки ті, ймовірно, вже були на місці події.

Вагітна жінка

Сам терорист у переписці з журналістами наголосив, що в автобусі перебуває багато людей і серед них – вагітна. Про стан захоплених – нічого невідомо.

Увага! Новина постійно оновлюється. Станом на зараз це вся відома інформація про заручників терориста Максима Плохого.

Захоплення автобуса у Луцьку: коротко

Терорист 21 липня вранці сам зателефонував до поліції та повідомив, що взяв у заручники пасажирів рейсового автобуса.

Він пригрозив його підірвати. Чоловік зазначив, що у нього є гранати й інша зброя.

За попередньою інформацією, в автобусі близько 20 людей.

На місці працює поліція, снайпери та глава МВС Арсен Аваков.

Щодо самого терориста, то, за інформацією правоохоронців, він перебував на психіатричному обліку, а також двічі був ув'язнений.

Терорист називає себе Максим Плохим, але ЗМІ з'ясували, що справжнє його ім'я Кривош Максим Степанович.

У соцмережах він висунув свої вимоги: усі топ чиновники України, релігійні і політичні діячі мають оприлюднити текст і відеозвернення зі змістом "Я – терорист в законі".

Максим Плохой – автор книги "Філософія злочинця", що вийшла друком у Луцьку в 2014 році. Вона описує перебування автора в місцях позбавлення волі та його погляди на життя. Все, що відомо про терориста – читайте тут.