Серед заручників є вагітна та дитина, вони зв'язані вже 5 годин: кого захопив терорист у Луцьку
У центрі Луцька чоловік, який називає себе Максимом Плохим, захопив рейсовий автобус із близько 20 людьми. Заручниками стали чоловіки, жінки, 15-річна дитина та вагітна.
Що відомо про заручників
Жінка та чоловік
Анастасія Михальчук у коментарі 24 каналу розповіла, що вранці до її матері зателефонували жінка та чоловік, які перебувають в автобусі.
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Жінка була максимально серйозною та сильно хвилювалась. Ймовірно, що терорист Максим Плохий тримав пістолет біля її голови.
Викликайте журналістів, нас захопили, терорист вимагає журналістів якнайбільше,
– сказала заручниця.
Жінка, яку захопили, телефонувала з іншого номера.
За словами Анастасії, усі заручники зв’язані в автобусі вже понад 4 години. Окрім автобуса, ще одна будівля залишається замінованою. Терорист попередив, якщо "будуть якісь рухи в його сторону", то він дистанційно підірве те місце.
Жінка та 15-річна дитина
Олександр Думанський розповів 24 каналу, що в автобусі перебувають його мама Руслана і 15-річний брат. Родич заручників додав, що зловмисник забирав телефони в людей, а також вимагає, аби на місце події негайно приїхали журналісти.
Жінка
У телеграм-каналах з’явилася інформація від подруги ще однієї з заручниць. Вона зателефонувала в 9:36 і попросила зв’язатися з будь-яким телеканалом, оскільки вона "перебуває у заручниках і автобус, можливо, заміновано.
Жінка, що назвалася Ангеліною, зазначила, що подруга не просила зв'язатися з правоохоронцями, оскільки ті, ймовірно, вже були на місці події.
Вагітна жінка
Сам терорист у переписці з журналістами наголосив, що в автобусі перебуває багато людей і серед них – вагітна. Про стан захоплених – нічого невідомо.
Захоплення автобуса у Луцьку: коротко
- Терорист 21 липня вранці сам зателефонував до поліції та повідомив, що взяв у заручники пасажирів рейсового автобуса.
- Він пригрозив його підірвати. Чоловік зазначив, що у нього є гранати й інша зброя.
- За попередньою інформацією, в автобусі близько 20 людей.
- На місці працює поліція, снайпери та глава МВС Арсен Аваков.
- Щодо самого терориста, то, за інформацією правоохоронців, він перебував на психіатричному обліку, а також двічі був ув'язнений.
- Терорист називає себе Максим Плохим, але ЗМІ з'ясували, що справжнє його ім'я Кривош Максим Степанович.
- У соцмережах він висунув свої вимоги: усі топ чиновники України, релігійні і політичні діячі мають оприлюднити текст і відеозвернення зі змістом "Я – терорист в законі".