У Луцьку евакуюють головний автовокзал через підозрілий предмет: фото, відео
Правоохоронці розпочали евакуацію людей з приміщення автостанції №1 на вулиці Конякіна через виявлений підозрілий предмет. Раніше терорист, який захопив автобус із 20 людьми у центрі міста, запевнив про закладену вибухівку ще в одному з людних місць Луцька.
Речниця ГУНП у Волинській області Ольга Бузулук розповіла, що на місці події працюють вибухотехніки та слідчо-оперативна група, повідомляє телеграм-канал ЛУЧАНИ.
Зверніть увагу Серед заручників є вагітна та дитина, вони зв'язані вже 5 годин: кого захопив терорист у Луцьку
З приміщення вже евакуювали людей, автовокзал перевіряють на наявність небезпеки.
Згодом з’ясувалося, що підозрілим предметом виявився частина системного блоку комп’ютера. Наразі автостанція працює у штатному режимі.
Людей евакуювали з автовокзалу: відео
Евакуація людей у Луцьку: відео
З луцького автовокзалу евакуювали людей / Фото "Волинські новини"
Зауважимо, що у зв'язку із аварійним вимкненням низка вулиць у центрі Луцька залишилася без електропостачання.
Світла немає на вулицях:
- Словацького,
- Прогресу,
- Шевченка,
- Вчительська,
- Гайдамацька.
Фахівці обіцяють відновити електропостачання до 17:00.
- 21 липня вранці терорист, який назвав себе Максимом Плохим, сам зателефонував до поліції та повідомив, що взяв у заручники пасажирів рейсового автобуса.
- Він пригрозив його підірвати. Чоловік зазначив, що у нього є гранати й інша зброя.
- За попередньою інформацією, в автобусі близько 20 людей. Серед них діти, вагітна жінка, чоловіки та жінки.
- На місці працює поліція, снайпери та глава МВС Арсен Аваков.
- Терорист називає себе Максим Плохим, але ЗМІ з'ясували, що справжнє його ім'я Кривош Максим Степанович.
- У соцмережах він висунув свої вимоги: усі топ чиновники України, релігійні і політичні діячі мають оприлюднити текст і відеозвернення зі змістом "Я – терорист в законі".
Як терорист потрапив у автобус: дивіться відео з камери спостереження