Правоохоронці розпочали евакуацію людей з приміщення автостанції №1 на вулиці Конякіна через виявлений підозрілий предмет. Раніше терорист, який захопив автобус із 20 людьми у центрі міста, запевнив про закладену вибухівку ще в одному з людних місць Луцька.

Речниця ГУНП у Волинській області Ольга Бузулук розповіла, що на місці події працюють вибухотехніки та слідчо-оперативна група, повідомляє телеграм-канал ЛУЧАНИ.

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З приміщення вже евакуювали людей, автовокзал перевіряють на наявність небезпеки.

Згодом з’ясувалося, що підозрілим предметом виявився частина системного блоку комп’ютера. Наразі автостанція працює у штатному режимі.

Людей евакуювали з автовокзалу: відео

Евакуація людей у Луцьку: відео

З луцького автовокзалу евакуювали людей / Фото "Волинські новини"

Зауважимо, що у зв'язку із аварійним вимкненням низка вулиць у центрі Луцька залишилася без електропостачання.

Світла немає на вулицях:

Словацького,

Прогресу,

Шевченка,

Вчительська,

Гайдамацька.

Фахівці обіцяють відновити електропостачання до 17:00.

Захоплення автобуса у Луцьку: що відомо

21 липня вранці терорист, який назвав себе Максимом Плохим, сам зателефонував до поліції та повідомив, що взяв у заручники пасажирів рейсового автобуса.

Він пригрозив його підірвати. Чоловік зазначив, що у нього є гранати й інша зброя.

За попередньою інформацією, в автобусі близько 20 людей. Серед них діти, вагітна жінка, чоловіки та жінки.

На місці працює поліція, снайпери та глава МВС Арсен Аваков.

Терорист називає себе Максим Плохим, але ЗМІ з'ясували, що справжнє його ім'я Кривош Максим Степанович.

У соцмережах він висунув свої вимоги: усі топ чиновники України, релігійні і політичні діячі мають оприлюднити текст і відеозвернення зі змістом "Я – терорист в законі".

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