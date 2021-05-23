Информация об инциденте поступила спасателям около 16:00. На место сразу прибыли работники ГСЧС, полицейские и медики.

Читайте также В Италии на канатной дороге оборвался трос: по меньшей мере 9 жертв

На колесе застряли 12 человек

На аттракционе в это время находились 12 человек, из них 6 – дети. Снимали посетителей парка с колеса с помощью пожарной лестницы. В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям уверяют, что угрозы жизни и здоровью людей нет. Операция завершилась успешно.

В телеграм-канале "Лучане" рассказали подробности происшествия. Очевидцы говорят, что, кроме колеса, все аттракционы работали исправно. Пока неизвестно, что именно стало причиной внезапной остановки. За спасательной операцией наблюдали десятки людей. Они аплодировали спасателям.

Смотрите видео с парка аттракционов / видео "Лучане":

На Хмельнитчине накануне упал воздушный шар

Отметим, что накануне трагедия произошла на Хмельнитчине. В Каменец-Подольском районе упал воздушный шар, в корзине было 6 человек. Один человек погиб, остальные травмированы.