Інформація про інцидент надійшла до рятувальників близько 16:00. На місце одразу прибули працівники ДСНС, поліцейські та медики.

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На колесі застрягли 12 людей

На атракціоні у цей час перебували 12 людей, з них 6 – діти. Знімали відвідувачів парку з колеса з допомогою пожежної драбини. У Держслужбі з надзвичайних ситуацій запевняють, що загрози життю та здоров'ю людей немає. Операція завершилась успішно.

У телеграм-каналі "Лучани" розповіли подробиці події. Очевидці кажуть, що, окрім колеса, усі атракціони працювали справно. Поки невідомо, що саме стало причиною раптової зупинки. За рятувальною операцією спостерігали десятки людей. Вони аплодували рятувальникам.

Дивіться відео з парку атракціонів / Відео "Лучани":

На Хмельниччині напередодні впала повітряна куля

Зазначимо, що напередодні трагедія сталась на Хмельниччині. У Кам'янець-Подільському районі впала повітряна куля, у кошику було 6 людей. Один чоловік загинув, решта – травмовані.