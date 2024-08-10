Бросил стол в окно заведения и разбил витрину: в центре Луцка полиция задержала пьяного мужчину

В Луцке вечером 9 августа нетрезвый мужчина совершал хулиганство. В центре города в одном из заведений лучанин бросил стол в окно и разбил витрину.

Нарушителя уже задержала полиция. Сейчас в отношении этого инцидента ведется следствие.

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Что известно о хулиганстве в Луцке с нетрезвым молодым человеком

В полиции Волыни отметили, что 10 августа около 19:00 в городе Луцке на улице Леси Украинки 27-летний молодой человек разбил витрину одного из заведений.

На место выехала следственно-оперативная группа Луцкого районного управления полиции. Полицейские выяснили, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бросил стол в окно витрины и разбил ее,

– сообщили в полиции.

По данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье о хулиганстве Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или пробационный надзор на срок до пяти лет, или ограничением свободы на тот же срок.

В местных телеграм-каналах сообщили, что, скорее всего, говорится об инциденте в баре "Пьяная Вишня". На фото видно, как в заведении повреждена витрина.



В Луцке молодой человек разбил витрину заведения "Пьяная Вишня" / Фото из местных телеграм-каналов

К слову, полиция Волыни 1 августа задержала мужчину, который угрожал работникам ТЦК и полиции пистолетом. Злоумышленника задержали после длительного укрытия в одной из квартир дома Луцка, в помещении также провели обыски.