В Луцке правоохранители уничтожили десятки ящиков алкоголя, который изъяли у продавцов

Луцкий городской глава Игорь Полищук сообщил, что в областном центре Волыни 4 марта сотрудники полиции и Департамента муниципальной стражи города уничтожили партию алкоголя.

О количестве уничтоженных ящиков в городском совете не уточняют, однако на обнародованном городским главой видео видны десятки ящиков с алкоголем.

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Игорь Полищук ранее уже обращался к тем, кто несмотря на запрет, продолжил продавать алкоголь.

Все точки продажи фиксируются и на них составляют админматериалы. Но это – не самое страшное. После победы ко всем, кто продавал алкоголь в это время, будет особый подход,

– отметил Игорь Полищук.

Мэр посоветовал тем, кто скучает за алкоголем, отвлечься и помочь волонтерам и армии.

Напомним, с 7:00 28 февраля на территории Луцкой общины запрещена продажа алкогольных напитков. Распоряжение об этом подписал городской глава и отметил, что алкоголь сейчас – не актуален.

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