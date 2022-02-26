В Луцке раздаются сирены

В Луцке есть воздушная угроза. В 17:15 в городе включили сирены оповещения.

Всем жителям следует срочно уйти в укрытие. При этом сохранять спокойствие, выключить свет и газ.

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Тогда нужно взять документы, необходимые лекарства. Должно быть немного продовольствия и воды и дальше нужно бежать в ближайшее укрытие.

Об опасности следует сообщить также людям с инвалидностью и помочь им перейти в укрытие. Оставаться там нужно до следующего сигнала сирены, означающей отбой воздушной тревоги.