В Луцке раздаются сирены
26 февраля 2022 , 18:23Читати новину українською
Источник:Суспільне Волинь
В Луцке есть воздушная угроза. В 17:15 в городе включили сирены оповещения.
Всем жителям следует срочно уйти в укрытие. При этом сохранять спокойствие, выключить свет и газ.
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Тогда нужно взять документы, необходимые лекарства. Должно быть немного продовольствия и воды и дальше нужно бежать в ближайшее укрытие.
Об опасности следует сообщить также людям с инвалидностью и помочь им перейти в укрытие. Оставаться там нужно до следующего сигнала сирены, означающей отбой воздушной тревоги.