Об этом рассказала 24 Каналу пресс-служба "Рейнджеров". Ранее подобное мероприятие состоялось в Ковеле, что также на Волыни.

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Как состоялось мероприятие "День без повесток" в Луцке

"Рейнджеры" рассказали, что информационно-рекрутинговое мероприятие "День без повесток" призвано ознакомить местное население с новым подразделением и поощрить к прохождению военной службы в Силах специальных операций. Кроме Луцка, подобные мероприятия состоялись уже в Хмельницком, Тернополе, Ровно и Виннице.

Само мероприятие состоялось на главной площади Луцка – Театральной площади. Местных жителей там встретили различные мастер-классы, оружие, дроны, бронеавтомобили и баннеры с призывом вступать в ряды "Рейнджеров".

Все желающие имели возможность пройти мастер-класс по оказанию домедицинской помощи в боевых условиях, попробовали наложить турникет, остановить имитированное кровотечение. Каждый также мог примерить бронежилеты, причем разные – от самых легких до самых тяжелых.

А в одной из палаток, как раз возле выставки крылатых дронов и коптеров, которые бригада использует в реальных боевых условиях, участники могли попробовать свои силы на симуляторе FPV-дронов.

"Рейнджеры" провели мероприятие "День без повесток" в Луцке / Фото предоставлены пресс-службой "Рейнджеров" 24 Каналу

Как лучане реагировали на мероприятие "Рейнджеров"

В то время, когда возле этой локации, что понятно, скопились маленькие украинцы, их родители, кто проявил интерес к службе в бригаде, могли заполнить заявки кандидата. И некоторые пользовались такой возможностью. В частности, среди этих людей был и 29-летний лучанин Максим.

Я решил попробовать. Всегда интересовался техникой, а во время войны интерес появился к беспилотным летальным аппаратам. Я заполнил анкету, мне сказали, что в ближайшее время позвонят из подразделения, уточнят, не изменил ли свое мнение. Если нет – буду мобилизоваться. Очень хочу попасть на обучение, надеюсь побывать на базах партнеров,

– сказал мужчина.

Один из рекрутеров полка "Рейнджер", боец на позывной "Нестор Воля" отметил, что мероприятие "День без повесток" уже неплохо себя зарекомендовал во многих городах Украины. В Луцке же мероприятие было проведено при поддержке городского головы Игоря Полищука.

"Немало людей пришли на площадь познакомиться с нашим подразделением и вообще со структурой, которую мы представляем. Как показывает практика, такая коммуникация является очень полезной. Хотим продолжать подобную инициативу и в других регионах. Ее цель - чтобы каждый мог найти себе в армии специальность, место, где будет максимально эффективным. Считаю, такая форма рекрутинга довольно результативной", – объяснил "Нестор Воля".

В пресс-службе "Рейнджеров" также подчеркнули, что самым эмоциональным моментом мероприятия стала акция "С любовью – защитникам", где все желающие – и дети, и взрослые – могли написать несколько слов для тех, кто именно в эти дни защищает наше государство, защищая его суверенитет и независимость. А эти письма уже после акции отправились нашим защитникам на фронт.

Также символическим стало проведение этой акции в День Конституции. Ведь это еще один большой повод объединить наших граждан и показать нашу несокрушимость и мощь.