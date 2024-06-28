Про це розповіла 24 Каналу пресслужба "Рейнджерів". Раніше подібний захід відбувся у Ковелі, що також на Волині.

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Як відбувся захід "День без повісток" у Луцьку

"Рейнджери" розповіли, що інформаційно-рекрутинговий захід "День без повісток" покликаний ознайомити місцеве населення з новим підрозділом та заохотити до проходження військової служби у Силах спеціальних операцій. Окрім Луцька, подібні заходи відбулися вже в Хмельницькому, Тернополі, Рівному та Вінниці.

Сам захід відбувся на головній площі Луцьку – Театральному майдані. Місцевих жителів там зустріли різні майстеркласи, зброя, дрони, бронеавтомобілі та банери з закликом долучатися до лав "Рейнджерів".

Усі охочі мали можливість пройти майстерклас з надання домедичної допомоги в бойових умовах, спробували накласти турнікет, зупинити імітовану кровотечу. Кожен також міг приміряти бронежилети, при чому різні — від найлегших до найважчих.

А в одному з наметів, якраз біля виставки крилатих дронів і коптерів, які бригада використовує в реальних бойових умовах, учасники могли спробувати свої сили на симуляторі FPV-дронів.

"Рейнджери" провели захід "День без повісток" у Луцьку / Фото надані пресслужбою "Рейнджерів" 24 Каналу

Як лучани реагували на захід "Рейнджерів"

У той час, коли біля цієї локації, що зрозуміло, скупчилися маленькі українці, їхні батьки, хто виявив інтерес до служби в бригаді, могли заповнити заявки кандидата. І дехто користувався такою можливістю. Зокрема, серед цих людей був і 29-річний лучанин Максим.

Я вирішив спробувати. Завжди цікавився технікою, а під час війни інтерес з’явився до безпілотних летальних апаратів. Я заповнив анкету, мені сказали, що найближчим часом зателефонують із підрозділу, уточнять, чи не змінив свою думку. Якщо ні – буду мобілізовуватися. Дуже хочу потрапити на навчання, сподіваюся побувати на базах партнерів,

– сказав чоловік.

Один з рекрутерів полку "Рейнджер", боєць на позивний "Нестор Воля" зазначив, що захід "День без повісток" уже непогано себе зарекомендував у багатьох містах України. У Луцьку ж захід було проведено за підтримки міського голови Ігоря Поліщука.

"Чималенько людей завітали на площу познайомитись із нашим підрозділом та й загалом зі структурою, яку ми представляємо. Як показує практика, така комунікація є дуже корисною. Хочемо продовжувати подібну ініціативу і в інших регіонах. Її мета — щоб кожен міг знайти собі у війську спеціальність, місце, де буде максимально ефективним. Вважаю, така форма рекрутингу є доволі результативною", – пояснив "Нестор Воля".

У пресслужбі "Рейнджерів" також підкреслили, що найемоційнішим моментом заходу стала акція "З любов'ю – захисникам", де всі охочі – і дітки, і дорослі – могли написати кілька слів для тих, хто саме у ці дні боронить нашу державу, захищаючи її суверенітет та незалежність. А ці листи вже після акції відправилися нашим захисникам на фронт.

Також символічним стало проведення цієї акції у День Конституції. Адже це ще один великий привід об'єднати наших громадян та показати нашу незламність та міць.