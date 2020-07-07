25-летний младший лейтенант полиции Александр Волошин умер в больнице в Луцке. Полицейский накануне попал в ДТП во время патрулирования.

Авария с участием служебного автомобиля Mitsubishi Outlender произошла в понедельник, 6 июля, утром в Луцке, сообщили в Патрульной полиции Волынской области. Около 5:30 на улице Владимирской водитель совершил наезд на электроопору.

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В результате ДТП водитель и пассажир получили телесные повреждения, их госпитализировали в больницу.

К большому сожалению, несмотря на все усилия врачей, спасти жизнь полицейского Александра Волошина не удалось. Травмы, которые он получил в тяжелом ДТП, оказались несовместимыми с жизнью. Во вторник, 7 июля, он умер в больнице, так и не придя в сознание.

Обстоятельства аварии выясняются.

В полиции выразили соболезнования родным и близким Александра.