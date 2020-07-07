25-річний молодший лейтенант поліції Олександр Волошин помер в лікарні в Луцьку. Поліцейський напередодні потрапив в ДТП під час патрулювання.

Аварія за участі службового автомобіля Mitsubishi Outlender сталася в понеділок, 6 липня, вранці в Луцьку, повідомили у Патрульній поліції Волинської області. Близько 5:30 на вулиці Володимирській водій здійснив наїзд на електроопору.

До слова На Сумщині потонула чиновниця облради: нові подробиці трагедії

Унаслідок ДТП водій та пасажир отримали тілесні ушкодження, їх шпиталізували до лікарні.

На превеликий жаль, попри всі зусилля лікарів, врятувати життя поліцейського Олександра Волошина не вдалося. Травми, які він отримав у тяжкій ДТП, виявилися несумісними з життям. У вівторок, 7 липня, він помер в лікарні, так і не прийшовши до тями.

Обставини аварії з'ясовуються.

У поліції висловили співчуття рідним та близьким Олександра.