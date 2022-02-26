В Луцке – воздушная тревога: воют сирены

В Луцке около 13:30 раздаются сирены. Есть воздушная опасность.

Людям следует немедленно уходить в укрытие. Там нужно находиться до официального сообщения об отбое тревоги.

Кстати На Волыни военным удалось остановить провокации со стороны врага

Кроме того, о безопасности следует помнить всегда. Если вы слышите выстрелы или взрывы, необходимо находиться в убежище или в другом безопасном месте.