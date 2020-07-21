Луцкий террорист, захвативший автобус, автор книги "Философия преступника", – МВД
В Луцк из-за ситуации с захваченными заложниками в автобусе срочно вылетел министр МВД Арсен Аваков. С самым террористом сейчас ведут переговоры, чтобы уладить ситуацию.
Уже появились первые подробности о том, кто называет себя "Максим Плохой" и утверждает, что имеет взрывчатку и оружие в салоне автобуса. Как пишет на своей фейсбук-странице заместитель министра МВД Антон Геращенко, террорист, захвативший заложников – автор книги "Философия преступника".
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Как уже сообщалось ранее, полиция ввела специальную операцию "Заложник". Сейчас с мужчиной, который захватил автобус, проводятся переговоры.
Правоохранители делают все необходимое для того, чтобы эта кризисная ситуация завершилась освобождением заложников. Приоритетом является диалог с человеком, который захватил заложников,
– написал Геращенко.
Книга "Философия преступника"
Антон Геращенко сообщает: в интернете за авторством "Максим Плохой" есть книга "Философия Преступника", которая описывает пребывание автора в местах лишения свободы и его взгляды на жизнь. Геращенко приводит отрывок из книги.
Меня 15 лет исправляют, но я не исправился, а скорее наоборот – я еще больше стал тем, кем я есть. Почему? Потому, что я справляюсь с самим собой и поэтому не исправляюсь другими. Потому что я не продаю себя страхом. Меня можно убить, но это не исправит. Преступник – это глубина и не может не быть им тот, у кого она есть. Личность Бога – в зеркале...
– приводит цитату Геращенко.
Что пока известно о захвате автобуса в Луцке
- Сколько точно захваченных людей в автобусе – пока неизвестно. Правоохранители оперируют цифрой около 20-ти человек.
- Связь с водителем автобуса исчезла утром около 9:00. Автобус следовал рейсом "Берестечко – Красиловка", который двигался через Ковель в Луцк.
- Начальник Нацполиции в Волынской области Юрий Крошко на месте инцидента рассказал, что злоумышленник сам позвонил в полицию и сообщил, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.
- Мужчина пригрозил взорвать автобус. Он отметил: у него есть гранаты и другое автоматическое оружие.
- Мужчина таким образом якобы борется с системой: накануне захвата автобуса он обнародовал соответствующие твитты и видео на своем ютуб-канале "Максим Плохой".
- Местные СМИ сообщают, что вооруженный человек из автобуса говорил якобы о еще одном захваченном автобусе.