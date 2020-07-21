В Луцк из-за ситуации с захваченными заложниками в автобусе срочно вылетел министр МВД Арсен Аваков. С самым террористом сейчас ведут переговоры, чтобы уладить ситуацию.

Уже появились первые подробности о том, кто называет себя "Максим Плохой" и утверждает, что имеет взрывчатку и оружие в салоне автобуса. Как пишет на своей фейсбук-странице заместитель министра МВД Антон Геращенко, террорист, захвативший заложников – автор книги "Философия преступника".

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Как уже сообщалось ранее, полиция ввела специальную операцию "Заложник". Сейчас с мужчиной, который захватил автобус, проводятся переговоры.

Правоохранители делают все необходимое для того, чтобы эта кризисная ситуация завершилась освобождением заложников. Приоритетом является диалог с человеком, который захватил заложников,

– написал Геращенко.

Книга "Философия преступника"

Антон Геращенко сообщает: в интернете за авторством "Максим Плохой" есть книга "Философия Преступника", которая описывает пребывание автора в местах лишения свободы и его взгляды на жизнь. Геращенко приводит отрывок из книги.

Меня 15 лет исправляют, но я не исправился, а скорее наоборот – я еще больше стал тем, кем я есть. Почему? Потому, что я справляюсь с самим собой и поэтому не исправляюсь другими. Потому что я не продаю себя страхом. Меня можно убить, но это не исправит. Преступник – это глубина и не может не быть им тот, у кого она есть. Личность Бога – в зеркале...

– приводит цитату Геращенко.

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